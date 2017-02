06/02/2017 - 08h29min

Cerca de 40 prefeitos devem participar de Encontro Município Transparente

[ FOTO: Divulgação ] Encontro Município Transparente



A CGU (Controladoria Geral da União), realiza em Campo Grande nesta segunda-feira (6), assim como em outros estados, o Encontro Município Transparente. O objetivo é orientar sobre a correta aplicação dos recursos públicos federais e esclarecer iniciativas de melhoria da gestão, combate à corrupção e incentivo à transparência..



Segundo a assessoria de imprensa da CGU na Capital, foram um total de 210 inscritos em todo o Estado, sendo deste cerca de 40 prefeitos e 33 secretários. Ainda segundo informações, aproximadamente 57 municípios estarão representados. Isso por que podem participar prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores e controladores municipais, assim como toda a sociedade civil.



A programação inclui temas como: fiscalização nos municípios, orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, Lei Anticorrupção e atuação do controle interno na Administração Pública. Será apresentado também o Painel Municípios, ferramenta que consolida dados e avaliações do Ministério da Transparência para apoiar a gestão municipal, indicando informações específicas de cada localidade do país.



O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, das 13h às 17h. O governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) estará presente.



As inscrições iriam encerrar o dia 31 de janeiro, mas devido a grande procura, se estendeu até a última sexta-feira (3).



Midiamax

Fonte: Assessoria de Imprensa

