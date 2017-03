06/03/2017 - 10h02min

PM de Naviraí recupera dois veículos roubados e prende autores

[ FOTO: Divulgação ] Três autores, entre eles dois adolescentes de 16 anos, acusados de terem cometido o crime.



Na manhã deste sábado (04), a Polícia Militar de Naviraí recuperou dois veículos que haviam sidos roubados de uma família da cidade de Angélica e prenderam três autores, entre eles dois adolescentes de 16 anos, acusados de terem cometido o crime.



Os veículos sendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Meriva Premium, foram abordados na rua Julio Soares Filho esquina com a rua Emília Zerbet Napolitano no centro de Naviraí.



No veículo Meriva estava o adolesceste de 16 anos e na caminhonete estavam Gabriel Assis da Silva, de 24 anos e o outro adolescente, também de 16 anos.



O serem abordados, ambos confessaram que os veículos haviam sido roubados na cidade de Angélica e que pretendiam levar os mesmos até o Paraguai, onde pretendiam vendê-los.



O trio disse ainda, que outros dois indivíduos que participaram no roubo, teriam seguido sentido ao Paraguai, com uma moto Honda/ NX 350 Sahara, que também havia sido roubada das vitimas.



Segundo informações, durante a madrugada desse sábado, cinco indivíduos encapuzados e armados com uma espingarda, adentraram em uma residência na cidade de Angélica, e após renderam duas vítimas, sendo um homem de 74 anos e uma mulher de 42 anos, passaram a revirar toda a residência a procura de dinheiro e jóias.



Após pegarem a quantia de R$10.000,00 em dinheiro e aproximadamente R$ 6.000,00 em lâminas de cheques, os bandidos fugiram levando também os três veículos das vitimas.



Os outros dois indivíduos que estavam com a moto, não foram localizados. Gabriel e os dois adolescentes foram presos e autuados em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Angélica, aonde a polícia continua as investigações para identificar os dois comparsas do trio no roubo.



