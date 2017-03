06/03/2017 - 09h18min

Naviraiense perde em casa e já vê fantasma do Rebaixamento

[ FOTO: J. Gomes ] Com a derrota, o Naviraiense está bem próximo ao rebaixamento



A equipe até evoluiu, em relação a outros jogos. Time foi guerreiro do inicio ao fim, mas nada disso foi suficiente para evitar a terceira derrotada em casa do Jacaré do Conesul. O Naviraiense perdeu de 3 x 0 para o Sete e já vê a frente o fantasma do rebaixamento.



No campeonato são seis partidas, sem nenhuma vitória. Mesmo com a mudança da comissão técnica, não ocorreu reação suficiente para mudar o quadro vivido pelo clube, até então. Mais uma vez, como na maioria dos jogos, em casa, nas últimas 4 temporadas, resultado adverso para um time que já foi muito respeitado no Estado



O JOGO



A fase ruim parece mesmo ter passado para Sete de Dourados no Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol. Na tarde deste domingo (5), no estádio Virotão em Naviraí, o time comandado por Mauro Marino não teve dificuldades para vencer o Naviraiense por 3 a 0 pela primeira rodada do returno e embalar o segundo triunfo consecutivo na competição.



Com o resultado, os douradenses chegam a oito pontos e se mantém na terceira colocação no Grupo B. Já o Jacaré permanece na lanterna da chave, com apenas três pontos.



Rodrigo marcou o primeiro gol do Sete logo a dois minutos após belo chute. Pablo, de pênalti fez aos 23 do primeiro tempo e Jefferson fechou o placar aos 30 da segunda etapa.



O clube de Dourados retorna a campo na quarta-feira, contra o Corumbaense, no Arthur Marinho, em Corumbá. O jogo é atrasado pela quinta rodada do primeiro turno.



