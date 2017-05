06/05/2017 - 10h33min

Suspeito de roubo é preso e diz a policiais que justiça brasileira é fraca e inútil

[ FOTO: arquivo /ilustração ] Aós prisão assaltantes zombaram do serviço da policia



Assaltantes usaram revólver .357, municiado, para roubar posto de combustíveis que fica no Jardim dos Estados, em Corumbá, na madrugada de hoje. Eles chegaram a ser presos e na delegacia, um deles afrontou os policiais dizendo que logo estaria solto e que a justiça brasileira é "fraca e inútil".



Sobre o roubo, dois homens chegaram no posto de combustível de moto perto das 4h e anunciaram o crime. No local estavam dois funcionários, que foram rendidos. Não foi divulgado o valor levado.



Depois de fugirem, a Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação que os suspeitos tinham fugido sentido bairro Guanã. Durante ronda, policiais da Força Tática encontraram três homens que estavam bebendo e ao lado deles estava moto vermelha, semelhante ao veículo que fora usado no assalto.



Na abordagem, que aconteceu na Rua João B. A. Couto, um dos suspeitos não aceitou ser vistoriado e foi colocado dentro da viatura.



Levados para reconhecimento, Aldeir da Silva Pestana, 29 anos, e Ednan da Silva Ribeiro, 22 anos, foram apontados como os assaltantes. Depois de terem sido reconhecidos, eles assumiram a participação no crime aos policiais militares.



Dentro da casa onde estavam bebendo anteriormente a PM encontrou o revólver, que foi levado apreendido para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá. Os suspeitos ficaram presos depois de boletim de ocorrência lavrado pelo delegada Thais Cavalcante França de roubo majorado pelo emprego de arma.



Antes de ser levado para a cela, Aldeir passou a dizer aos policiais que, apesar de ter sido preso, logo estaria na rua. "Tudo isso não vai dar em nada. No outro dia estarei solto e vou rir na cara dos policiais que me prenderam", conforme relato informado no boletim de ocorrência.



"A justiça brasileira é fraca e inútil e amanhã estarei solto", ainda afirmou o suspeito de participar do roubo.

