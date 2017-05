06/05/2017 - 10h45min

Onevan entrega Unidade de Resgate para Corpo de Bombeiros de Naviraí

[ FOTO: F.Ortega ] Momento da entrega das chaves do veículo aos Bombeiros aqui de Naviraí



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, entregou, nesta sexta-feira, uma ambulância "Tipo A" (Unidade de Resgate) para o Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí.



Emenda Parlamentar

O veículo foi adquirido mediante a destinação de emenda parlamentar de Onevan de Matos e será utilizado pelo 6° Subgrupamento de Bombeiros Militar, cuja unidade regional atende aos municípios de Naviraí, Juti, Eldorado, Iguatemi e Itaquiraí.



"O Corpo de Bombeiros Militar em Naviraí está profundamente grato ao deputado estadual Onevan de Matos pelo apoio que tem prestado a nossa unidade. Graças ao seu empenho e a destinação da emenda parlamentar foi possível adquirir uma unidade de resgate nova, totalmente equipada e pronta para atender Naviraí e região, com mais qualidade e eficiência", explicou o Major Pinheiro.



Salvar Vidas

Amigo e parceiro do Corpo de Bombeiros Militar, o deputado estadual Onevan de Matos não escondeu sua felicidade em poder formalizar a entrega da unidade de resgate, cuja principal missão é auxiliar os bombeiros na árdua tarefa de salvar vidas da população.



"O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e de Naviraí desempenham um grandioso trabalho para a sociedade. Fico extremamente satisfeito em garantir um veículo que auxiliará a corporação a continuar prestando o seu belo trabalho em favor da população de Mato Grosso do Sul", destacou o deputado estadual Onevan de Matos.



Onevan de Matos também destinou, mediante emenda parlamentar de sua cota individual (Exercício 2016), outra unidade de resgate para o Corpo de Bombeiros, a qual atenderá o município de Jardim – a emenda está em fase de aquisição.



