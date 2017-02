07/02/2017 - 13h49min

Motorcycle em Naviraí será realizado em agosto

[ FOTO: Ascom Prefeitura ] Reunião entre Moto Clube e município discutiu sobre a realização do 2º Motorcycle em Naviraí.



Em recente reunião no gabinete do prefeito doutor Izauri com representante do moto clube de Naviraí Bruno, gerente de esportes Ézio Brito, professora Fátima Liuti, Gerente de Educação, professor Sérgio Jacomelli da Gerencia de Esportes e doutor Vandir Zulato Jorge, amante e participante do motociclismo, ficou decido como parte do calendário esportivo e evento cultural, a realização do 2º Motorcycle em Naviraí.



O evento deverá reunir motociclistas de todo país e terá como palco o Parque de Exposições com previsão para acontecer no primeiro final de semana do mês de agosto/2017.



A organização do referido evento é do Moto clube com a participação de algumas entidades e terá apoio da Prefeitura de Naviraí através da Gerencia de Esportes e Fundação de Cultura.



Ézio Brito e a professora Carol disseram que esse evento deverá conduzir para nossa cidade os apaixonados pelo motociclismo de vários locais do Estado e do País. Acontecerá na oportunidade show musical, nessa ocasião a rede hoteleira, lanchonetes e restaurantes da cidade terão a oportunidade de se beneficiar com o evento, porque além dos participantes, pessoas que gostam da modalidade deverão se fazer presentes.



Está sendo decidida a realização de uma missa com todos os participantes do evento na Catedral de Naviraí. Convites para vários moto clubes do Brasil serão distribuídos. Os organizadores estão confiantes que sem sombra de dúvidas, será pra marcar época em Naviraí.



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

