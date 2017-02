07/02/2017 - 08h54min

Governo de Mato Grosso do Sul planeja demitir 200 e não prevê reajuste

[ FOTO: Paulo Ribas ] “Não podemos fazer gracinha, conceder reajuste e não conseguir honrar”, disse Assis.



O governo de Mato Grosso do Sul não prevê reajuste salarial aos servidores e projeta cerca de 200 demissões a partir deste mês. Não há possibilidade nem mesmo de concessão de abono, como ocorreu no ano passado, quando R$ 200 foram acrescentados aos vencimentos mensais. As informações são do titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto Assis.



“Se o aumento fosse hoje, seria reajuste zero”, enfatizou o secretário. De acordo com ele, o governo do Estado vem cumprindo “rigorosamente” os acordos firmados com as várias categorias de servidores no ano passado e quer continuar cumprindo. “É melhor ter salário depositado na conta todo dia 1º do mês do que a gente querer fazer alguma gracinha, conceder um reajuste e depois não conseguir honrar”, comentou.



Em 2016, além de abono de R$ 200 mensais, acordos com servidores permitiram cumprimento de planos de cargos e carreiras, ascensão nas tabelas e promoções, além de cursos de capacitação. “Temos planejamento com os sindicatos e categorias que vai até 2018 e até agora cumprimos rigorosamente o que foi acordado”, disse o secretário.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: governo de Mato Grosso do Sul reajuste salarial demissões concessão de abono

Editoria: Política