07/02/2017 - 09h20min

UFMS lança hoje oficialmente o curso de Administração em Naviraí

[ FOTO: Divulgação) ] Hoje à noite, as 19h30min acontece no campus da UFMS em Naviraí o lançamento oficial do curso de Administração.



Acontece hoje ás 19h30min no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Naviraí, solenidade com a presença do Reitor Marcelo Turine e outros dirigentes da universidade para o lançamento oficial de um novo curso: Administração. Segundo o diretor local, professor Daniel Henrique Lopes, vários prefeitos, vereadores, secretários municipais e outras lideranças dos municípios do Cone Sul do Estado confirmaram presença hoje à noite na solenidade.



Caberá ao prefeito doutor José Izaurí de Macedo, ser o anfitrião desse evento. Segundo sua assessoria, dentre os assuntos que ele com apoio dos demais prefeitos que aqui virão, com certeza, será entregar ofícios de apoio para a criação em nossa cidade do curso de Medicina. “Trazer para Naviraí esse curso será nossa reivindicação sempre. Já contamos com apoio dos demais prefeitos que integram o Consórcio Conesul e estamos buscando outros apoios junto as autoridades estaduais e federais”, ressaltou doutor Izauri.



Segundo informações, o Reitor Marcelo Turine chegará à cidade ainda no período da manhã e deverá se reunir com o prefeito doutor José Izaurí de Macedo. Outros encontros estão agendados com outras lideranças da cidade.



Com o lançamento desse novo curso o campus da UFMS em Naviraí ficará a partir desse ano com três cursos. Outros estão sendo aguardados e até já foram anunciados, mas serão lançados oficialmente em outra oportunidade.



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Naviraí José Izaurí de Macedo Curso de Administração Reitor Marcelo Turine

Editoria: Educação