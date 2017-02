07/02/2017 - 21h32min

Suplente de vereador é flagrada pelo DOF como batedora de droga

Cácia Bedin dos Santos Ruiz, 28, que concorreu ao cargo de vereadora nas eleições do ano passado em Aral Moreira e Flávio Ramires, 27, morador na mesma cidade, foram presos na tarde de hoje (7) em Laguna Carapã, fazendo papel de batedores de carga de 850 quilos de maconha.



O flagrante ocorreu na MS-280, na região de Ponta Cay, após abordagem de policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nos veículos em que ambos estavam.



Conforme a ocorrência, a equipe realizava trabalho de patrulhamento na região e interceptou Cácia conduzindo Fiat Uno vermelho e o rapaz, num carro do mesmo modelo, na cor prata.



Durante questionamentos os policiais perceberam o motorista de uma GM S-10 prata tentando manobrar na mesma estrada, causando desconfiança. Houve perseguição e a caminhonete foi abandonada quilômetros a frente.



Dentro dela os policiais encontraram grande quantidade de maconha, porém, ainda sem divulgação de qual o destino da droga.



Os dois suspeitos confessaram ser batedores e acabaram autuados em flagrante, trazidos à sede da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.



O utilitário apreendido com a maconha possuía placas falsas de Dourados e seria, conforme informações preliminares, guiado pelo namorado da mulher.



Candidata



Cácia disputou as eleições municipais de outubro pelo PR ao cargo de vereadora e conquistou 44 votos em Aral Moreira. Segundo o DivulgaCandContas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ela ficou com uma suplência na Casa de Leis daquele município.



Em um de seus santinhos, encontrado no veículo em que estava, a ex-candidata dizia-se preocupada com a saúde dos jovens.



"Vereadora Cácia em defesa da saúde e dos jovens", diz o slogan de sua campanha.



