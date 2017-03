07/03/2017 - 08h17min

Onevan participa da entrega de leitos de UTI no Hospital de Ponta Porã

[ FOTO: Fernando Hortega ] Deputado Onevan de Matos assina ordem de serviço emitida pelo Governo Estadual como testemunha.



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), acompanhou o governador Reinaldo Azambuja, nesta sexta-feira, na solenidade de entrega da reforma e de leitos de UTI no Hospital Regional de Ponta Porã.



Investimentos – O Governo do Estado formalizou a entrega das obras de reestruturação do Hospital Regional “Dr. José de Simone Netto”, bem como da entrega de 10 (dez) leitos de UTI na unidade hospitalar – a unidade de terapia intensiva atenderá a população do município e da região fronteiriça.



O Hospital Regional de Ponta Porã é emblemático para o Governo do Estado, tendo em vista o seu novo modelo de gestão e o avanço nas políticas de regionalização de Saúde nos municípios de Mato Grosso do Sul.



Capacidade de Atendimento – A entrega dos leitos de UTI complementa o centro cirúrgico do hospital, que também oferece 104 (cento e quatro) leitos à população e a estrutura de exames que é oferecida à população.



“Estes investimentos representam o compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a Saúde de Mato Grosso do Sul. O exemplo de gestão de Ponta Porã será, gradativamente, ampliado para todas as regiões do Estado, garantindo melhores condições de atendimento à nossa população”, finalizou Onevan de Matos.



O deputado estadual Onevan de Matos esteve em Ponta Porã a convite do prefeito Helinho Peluffo e do vice-prefeito Caio Augusto de Souza, que acabam de assumir a gestão do município e contam com o apoio do parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.



Fernando Ortega

Fonte: Assessoria de Imprensa

