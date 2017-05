07/05/2017 - 18h31min

Corumbaense vence Novo por 2 a 1 e conquista Estadual após 33 anos

[ FOTO: Johonie Midon/Diário Corumbaense ] Torcedor lotou o estádio e viu o time da casa ser campeão



O Corumbaense é o campeão Estadual 2017. A partida contra o Novo, disputada no estádio Arthur Marinho, em Corumbá - distante 419 km de Campo Grande - começou às 15 horas e terminou em 2 a 1. O Carijó tinha a vantagem do empate, já que o primeiro confronto acabou em 1 a 1.



O Novo conseguiu igualar o placar aos 09 minutos da segunda etapa com Andrinho, que aproveitou o rebote após chute de Luan. O Carijó reagiu aos 12 minutos, mas Kareca estava impedido na hora em que marcou o gol.



O tento decisivo veio aos 33 minutos, após cobrança de escanteio e gol contra do zagueiro Juliano. O Corumbaense conquistou seu segundo título estadual após 33 anos de sua primeira vitória, em 1984.



Primeiro tempo - O time da casa dominou os vinte primeiros minutos de partida. Houveram chances com Robinho aos 08 minutos em cobrança de falta, mas a defesa adversário jogou a bola para a lateral.



Sandrinho, aos 13 minutos, recebeu pela direita e foi novamente atrapalhado pelos defensores. Cleber ainda tentou arriscar de longe aproveitando a sobra, mas o goleiro Bernardo conseguiu defender.



Após parada técnica, o Novo conseguiu reagir em lance que acabou em impedimento. Em cobrança de falta aos 26 minutos houve confusão na pequena área do Corumbaense, mas Rafael tirou em cima da linha antes de a jogada ser anulada.



Foi ao fim da primeira etapa, aos 42 minutos, que a equipe de Corumbá abriu o placar. Willian, que havia marcado no primeiro jogo, fez um belo gol. O jogador tentou cruzar para a área, mas acabou acertando no ângulo esquerdo e encobrindo o goleiro do Novo.



Retrospecto - Segundo colocado no Grupo B com 18 pontos, o Corumbaense venceu quatro partidas e empatou seis, marcando 19 gols e sofrendo 11. Nas quartas de final empatou em 1 a 1 com o União/ABC evenceu por 2 a 1 no jogo de volta.



A vaga para a semifinal foi garantida após a equipe eliminar o Operário. O Galo chegou a vencer o primeiro confronto por 1 a 0, mas o Carijó reverteu em casa e venceu por 3 a 1.



