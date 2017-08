07/08/2017 - 14h28min

Com investimento de R$ 52,9 milhões, rodovia MS-156 será reestruturada

[ FOTO: Gerson Oliveira ] MS-156 tem trechos em condições precárias.



Trecho de 74 quilômetros da rodovia MS-156, que liga os municípios de Amambai e Caarapó, será revitalizado, com investimento de R$ 52,9 milhões, em recursos próprios do Governo de Mato Grosso do Sul. Ordem de serviço da obra será assinada amanhã pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em Amambai.



A via, que permite acesso a região sul do Estado, rota de escoamento da produção de grãos, está praticamente intransitável em alguns trechos e problema já dura alguns anos.



Prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira (PSDB), disse que a malha viária é antiga e está precária.



“A rodovia exige um tráfego intenso de caminhões de carga escoando produção agrícola e agropecuária. Isso, ao longo dos anos, com as intensas chuvas que a região sofreu, principalmente no fim de 2015 e 2016, deixou essa rodovia bastante degradada”, disse.



Será investimento aproximadamente R$ 53 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul). Empresa vencedora da licitação e que será responsável pela obra é a Sanches Tripoloni.



Prazo para conclusão da reconstrução da via é de um ano e meio, mas segundo o prefeito, se o tempo ajudar, construtora pretende entregar a obra em 10 meses.



Segundo o governador, a reestruturação da rodovia aumenta também a competitividade e permite novos investimentos.



“ Quando você melhora a malha viária, você melhora a competitividade na logística de frete, no transbordo do produtos que são produzidos no Mato Grosso do Sul”, afirmou Azambuja.



