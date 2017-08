07/08/2017 - 14h33min

Fazendeiro e segurança são executados a tiros de pistola na fronteira

[ FOTO: Porã News ] Suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram encontrados.



Produtor rural identificado como Rodrigo Belló, de 35 anos, e o segurança dele, Júlio César Martinez Gimenez foram executados a tiros de pistola calibre .9 milímetros, na noite de domingo, em área rural de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na divisa com Ponta Porã.



Os suspeitos pelo crime conseguiram fugir e ainda não foram encontrados.



Por volta das 21h, Belló e Martinez trafegavam em caminhonete por estrada vicinal, quando foram abordados por pistoleiros que chegaram, conversaram com as vítimas e atiraram.



A polícia foi acionada, mas ainda não tem informações sobre os criminosos ou motivação do crime. Os corpos do fazendeiro brasileiro e do segurança paraguaio foram levados para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Produtor rural Rodrigo Belló segurança Júlio César Martinez Gimenez executados tiros pistola área rural Pedro Juan Caballero divisa com Ponta Porã

Editoria: Polícia