Deputado Onevan assegura nova emenda parlamentar para UFMS aqui de Naviraí

Emenda parlamentar será aplicada na aquisição de equipamentos que auxiliarão no funcionamento do Bloco II do campi universitário.



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), garantiu a destinação de mais uma emenda parlamentar (Exercício 2018) para o campi de Naviraí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



Onevan de Matos recebeu a solicitação para a destinação de nova emenda parlamentar para a UFMS no último final de semana, através dos professores Daniel Henrique Lopes (diretor do campi) e Felipe Vedovoto.



A emenda parlamentar será utilizada para a aquisição de equipamentos que auxiliarão no funcionamento do Bloco II do campi universitário, o qual será entregue à comunidade acadêmica nos próximos meses.



O deputado estadual Onevan de Matos já destinou diversas emendas parlamentares para o campi de Naviraí da UFMS, como equipamentos para o laboratório de Física dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica (2014), veículo e notebooks (2013), veículo para projetos de pesquisa e extensão (2012) e a ampliação do acervo bibliográfico da instituição universitária (2011).



O diretor do campi da UFMS também solicitou ao deputado estadual o seu apoio político-parlamentar na implantação de novos cursos de graduação na unidade, os quais já foram aprovados nas instâncias administrativas da universidade, todavia, ainda não foram disponibilizados à comunidade acadêmica.



“Tenho um carinho e um trabalho bem grande em favor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do campi de Naviraí, o qual ajudei a implantar no município. Expliquei aos professores Daniel Lopes e Felipe Vedovoto que vou auxiliar na implantação dos novos cursos e não deixarei de destinar mais esta emenda parlamentar”, finalizou o deputado estadual Onevan de Matos.



