Governador entrega ônibus escolares e inaugura delegacia da mulher em Dourados

Reinaldo Azambuja (PSDB) participa da entrega, nesta segunda-feira (7), de ônibus do programa de transporte escolar e delegacia da mulher, além de vistoriar obras de infraestrutura e saneamento em Campo Grande e Dourados.



No estacionamento da governadoria, a partir das 8h30, haverá solenidade de entrega de novos ônibus escolares. Em abril, o governador autorizou aumento no repasse de recursos com essa finalidade de R$ 32 milhões para R$ 37 milhões anuais. Este é realizado em dez parcelas.



Em Dourados, a 225 quilômetros da Capital, Azambuja vistoria, a partir das 13h30, obras de saneamento e abastecimento de água (R$ 33,6 milhões); pavimentação e drenagem de acesso ao distrito industrial pela MS-156 (R$ 9,4 milhões), além de onze bairros (R$ 15,4 milhões).



Segurança



Sede da Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) será entregue em data simbólica, uma vez que hoje a Lei Maria da Penha completa 11 anos de sua criação. A estrutura de 466,14 m² foi construída em cerca de três anos. Esta recebeu repasse de R$ 809,1 mil decorrente de emenda do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), além de R$ 146,5 mil do Estado.



Haverá vistoria as obras de adequação sanitária do Núcleo Regional de Medicina Legal de Dourados. Ao menos R$ 100 mil são desembolsados na intervenção com parceria entre o Coised (Conselho Institucional de Segurança de Dourados), a Procuradoria do Trabalho e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).



Licitações



Azambuja autoriza, na ocasião, revitalização da praça Antônio Alves Duarte (R$ 470,9 mil) e construção do Campo do Zé Tabela – 1ª etapa (R$ 366,6 mil). Haverá ainda início do processo licitatório para pavimentação asfáltica e drenagem no Residencial Dioclécio Artuzi (R$ 422,5 mil) e no Distrito de Vila Vargas (R$ 1,1 milhão).



Emendas



Saúde, educação e assistência social ainda receberam R$ 1,8 milhão de emendas parlamentares dos deputados Antonieta Amorim (R$ 20 mil), Coronel David (R$ 84 mil), George Takimoto (R$ 60 mil), Grazielle Machado (R$ 60 mil), João Grandão (R$ 321 mil), Junior Mochi (R$ 40 mil), Pedro Kemp (R$ 20 mil), Maurício Picarelli (R$ 20 mil), Professor Rinaldo (R$ 20 mil); Renato Câmara (R$ 265 mil) e Zé Teixeira (R$ 30 mil).





