Governador lança campanha de doação de brinquedos nesta quarta-feira

[ FOTO: Divulgação ] A campanha começará a recolher doações a partir de hoje e segue até 5 de dezembro.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa do lançamento da 3ª Campanha de Doação de Brinquedos, a partir das 9h desta quarta-feira (8), no auditório da Governadoria. A ação tem como objetivo arrecadar brinquedos novos ou em bom estado de conservação para presentear crianças carentes no Natal deste ano.



A campanha começará a recolher doações a partir de hoje e segue até 5 de dezembro. Para participar o servidor poderá levar os brinquedos até os postos de coleta que estarão disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos.



Os brinquedos arrecadados serão entregues para instituições carentes. Nos últimos dois anos, 13,4 mil brinquedos foram arrecadados entre os servidores estaduais e repassados a 40 entidades assistenciais de todo Estado.



Durante a tarde, Reinaldo estará em Alcinópolis, a 350 quilômetros de Campo Grande, onde, a partir das 14h45, entrega unidades habitacionais, obras de saneamento básico, e escritório de atendimento ao cliente da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul).



