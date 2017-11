08/11/2017 - 10h19min

Secretário garante que 13º salário dos servidores estaduais será pago até dia 20

[ FOTO: Valdenir Rezende ] Carlos Alberto de Assis é secretário de Administração e Desburocratização



O titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis, informou durante agenda pública realizada hoje em Campo Grande que o 13º salário dos servidores estaduais será pago até o dia 20 de dezembro.



“Nós estamos buscando recursos ainda, mas tenho certeza que no dia 20 de dezembro todos os servidores deste Estado merecidamente estarão com o 13º nas suas contas”, declarou o secretário.



Na semana passada, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), tinha dito que ainda não sabia como faria para pagar o 13º salário dos 75 mil servidores estaduais. Ele pontuou que a arrecadação do Programa de Regularização Tributária (Refis) seria fundamental para garantir os recursos.



Mato Grosso do Sul tem hoje cerca de 50 mil servidores ativos e outros 25 mil inativos. o pagamento da folha especial de fim de ano é estimado em R$ 465 milhões.



