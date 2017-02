08/02/2017 - 11h29min

Onevan presta homenagem de pesar a lideranças de Naviraí

[ FOTO: F.Ortega ] Onevan lamentou o falecimentos dos lideres em Naviraí



Município está de luto pela perda de Sakae Kamitani, Sussumo Urano e Estácio Valentim Carlos.



O deputado estadual Onevan de Matos, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou, na retomada dos trabalhos legislativos, moções de pesar pelos passamentos dos empresários Sakae Kamitani e Sussumo Urano e do educador Estácio Valentim Carlos – expressivas lideranças da sociedade naviraiense.



Sakae Kamitani foi a óbito no último dia 24 de janeiro de 2017, aos 86 anos. Sussumo Urano e Estácio Valentim Carlos foram a óbito no dia 2 de fevereiro, aos 77 e 73 anos respectivamente.



Luto

Onevan destacou o luto no município, em razão de quanto eram queridos e das imagens de trabalho e honra que Sakae Kamitani, Sussumo Urano e Estácio Valentim Carlos sempre tiveram perante à população naviraiense.



"Perdemos grandes amigos, grandes cidadãos, os quais são exemplos de amor e dedicação à família, bem como exemplos de trabalho e respeito ao município de Naviraí e ao Mato Grosso do Sul. São grandes perdas, às quais nos deixam a marca da tristeza e grandes legados como exemplos a todos nós. Solidarizo-me, juntamente com toda a população de Naviraí, com seus entes queridos neste momento de dor", pontuou Onevan de Matos.



Sakae Kamitani

Uma das mais expressivas lideranças empresariais e da colônia japonesa no país, Sakae Kamitani nasceu em Osaka, no Japão, em 27/10/1930 e chegou ao Brasil aos 3 anos de idade (1934), fixando domicílio em Naviraí em 1961.



Nesses mais de 50 anos, Sakae Kamitani liderou diversos empreendimentos industriais e comerciais em Naviraí, como loja de tecidos e armarinhos, até a inauguração de uma das maiores indústrias de fiação do Brasil, a Copasul, em 1978.



Sakae Kamitani foi um dos grandes pioneiros na construção e desenvolvimento do município, exemplo de trabalho, respeito e amor à família e dedicação ao município de Naviraí e ao estado de Mato Grosso do Sul.



Estácio Valentim Carlos

O professor nasceu em Vera Cruz (SP), na data de 18/08/1943, chegando a Naviraí em 1980, onde se dedicou profissionalmente, sobretudo, na área da Educação.



Mestre em Língua Portuguesa e doutor em Psicanálise, Estácio Valentim Carlos lecionou em diversas escolas do Município e do Estado, sendo diretor da EE "Presidente Médici" – tradicional escola pública de Naviraí – e, também, na Finav.



Sussumo Urano –

Nascido em 1939, no Japão, Sussumo Urano foi mais um dos grandes homens que atravessou o oceano para construir sua família e ajudar a desenvolver o Brasil.



Chegou ao Brasil em 1955 e fixou residência em Naviraí em 1969, município que ajudou em seu crescimento como comerciante e uma das lideranças da comunidade japonesa. Era um dos mais fervorosos e apaixonados torcedores do "Clube Esportivo Naviraiense".



