Justiça Eleitoral de Naviraí inicia dia 15 de fevereiro cadastramento biométrico

[ FOTO: Divulgação ] No dia do cadastro será tirado uma foto do eleitor e digitais.



Eleitores de Naviraí que desejam realizara o cadastramento biométrico podem comparecer no Tribunal Regional Eleitoral do Município a partir do dia 15 de fevereiro. O atendimento será realizado na avenida Iguatemi, 159, centro da cidade, entre às 12h às 18 horas.



Para realizar o cadastramento basta se dirigir até o Fórum Eleitoral munido de documento oficial de identidade que tenha sua foto e comprovante de residência atualizado. No local será retirado uma foto do eleitor e digitais.



O projeto de cadastramento biométrico visa garantir a segurança pessoal do eleitor e o TRE pretende tornar o procedimento obrigatório a partir das eleições de 2018.



Em Naviraí, 35.975 eleitores podem fazer o cadastramento biométrico. O TRE lembra, que cadastramento não será obrigatório para as eleições de 2018, mas que todos futuramente serão obrigados a fazê-lo.



