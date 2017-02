08/02/2017 - 16h29min

UFMS em Naviraí terá curso de Administração a partir de abril

[ FOTO: Jota Oliveira ] Pronunciamento do Magnífico Reitor Marcelo Turine, que abordou a importância da UFMS na cidade e região.



Em solenidade bastante concorrida, realizada no auditório do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Naviraí, com a presença do Magnífico Reitor Marcelo Turine, foi lançado oficialmente mais um curso em nossa cidade. Trata-se do curso de Administração que com aproveitamento das notas do Sisu oferece aos interessados 40 vagas cujas aulas começarão dia 17 de abril.



Além do Reitor Marcelo, estive presente, o diretor local Prof. Dr. Daniel Henrique Lopes; os prefeitos doutor José Izauri de Macedo e Rosangela Laka, respectivamente, de Naviraí e Juti; Eugênio Guedes, representando o deputado estadual Onevan de Matos; Cleuza Sarturi, coordenadora regional de Educação representando a secretária de Estado de Educação; vereadores, secretários municipais e lideranças empresariais e políticas do Cone Sul.



O curso de Administração (quatro anos de duração) abriu 40 vagas gratuitas para estudantes de todo o Brasil, que concorrem as vagas conforme suas pontuações no Exame Nacional de Cursos (Enem), via Sisu. as aulas do ano letivo de 2017 para os novos universitários deverão acontecer a partir do dia 17 de abril.



