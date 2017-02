08/02/2017 - 16h36min

Seleta faz o primeiro churrasco rodizio do ano, neste Domingo

[ FOTO: Divulgação ] A especialidade da Seleta, o cupim recheado, será servido no almoço.



Com a iguaria mais famosa, entre os churrascos da região, o cupim recheado, especialidade da casa, a SELETA (Sociedade Caritativa e Humanitária), quadro de Naviraí, realizará neste Domingo (12) o seu primeiro almoço do ano de 2017. O Churrasco só é servido no local e tem inicio as 11h30 da manhã, na sede da entidade.



A promoção quando realizada pela própria entidade, mantém a tradição de mais de duas décadas de ter o cupim recheado e outros pratos sempre bastante apreciados pelos clientes fiéis, como a farofa, tutu de feijão e a salada de almeirão com bacon.



A expectativa da organização do almoço é de servir em torno de 550 pessoas. ‘’É um número bom, não existirão os problemas que muitas vezes ocorrem de espera por mesas, quando há uma procura acima desse quantitativo’’ ressalta Augusto Pereira, responsável pelos suprimentos na promoção.



Além da sua própria promoção a Seleta ainda realiza almoço para algumas entidades que lidam com pessoas que necessitam, tanto de apoio social como de saúde, como é o caso da Rede Feminina de combate ao câncer.



Os recursos obtidos nas promoções são utilizados para custear ações sociais como os cursos profissionalizantes ou atividades esportivas e recreativas, em projetos que funcionam dentro da SSCH, com crianças e jovens de bairros pobres da cidade.



PortaldoMS





Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: SELETA Naviraí Churrasco cupim recheado

Editoria: Naviraí