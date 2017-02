08/02/2017 - 08h40min

Governador participa de reunião do Codesul no Paraná nesta quarta

[ FOTO: Divulgação ] durante o encontro serão assinados contratos de mais de R$ 50 milhões do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)



Nesta manhã de quarta-feira (8), às 10h, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda na 1ª reunião do Codesul 20147, que acontece durante a 29º Show Rural da Coopavel em Cascavel, no Paraná.



Segundo a assessoria de imprensa do governo, durante o encontro serão assinados contratos de mais de R$ 50 milhões do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com empresas e produtores rurais, que também beneficiam produtores de Mato Grosso do Sul.



Estarão presentes os governadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, diretores do BRDE e o governador de Tucumán e presidente da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano (Zicosur), Juan Luis Manzur, bloco econômico que reúne seis países da América Latina – Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.



Acompanham o governador Reinaldo Azambuja o secretário de Governo, Eduardo Riedel e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mochi.



Show Rural



A 29ª edição do Show Rural Coopavel 2017 começou na segunda-feira (6/02) e segue até o dia 10. Com pauta para o futuro do agronegócio e com o lema “A mudança do amanhã é o resultado da atitude de hoje”, o evento é consolidado no segmento de produção de grãos.



Pela segunda vez consecutiva, Mato Grosso do Sul marca presença no Show Rural, com exposição de produtos da agricultura familiar, que serão comercializados no estande da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). A “linguiça de Maracaju”, o “hidromel” e o “mel com pimenta” estão entre as especiarias regionais.



MidiamaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja Codesul Coopavel Cascavel PR Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul

Editoria: Política