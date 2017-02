08/02/2017 - 08h54min

Izauri participa da abertura da 1ª sessão ordinária da Câmara de Naviraí

[ FOTO: J. Gomes ] Izaurí discursando durante a abertura da 1ª sessão ordinária da Câmara de Naviraí.



Na manhã desta terça-feira, 07 de fevereiro, o prefeito Izauri de Macedo prestigiou ao lado de alguns servidores do primeiro escalão da Prefeitura de Naviraí, a sessão ordinária que abriu oficialmente os trabalhos da Câmara de Vereadores no ano legislativo de 2017.



A sessão foi comandada pelo presidente da Casa, Jaimir José da Silva (Jamil do Bem Bom) e contou com a presença de todos os vereadores que compõem o Legislativo naviraiense.



Na abertura da sessão, o prefeito reafirmou o respeito pelos componentes do Legislativo, destacou a falta que o vice-prefeito Sakae Kamitani (que faleceu com apenas 24 dias de mandato) fará para a atual gestão e para Naviraí.



Izauri de Macedo abordou ainda temas relacionados à saúde, educação, serviços públicos e a dívida herdada da gestão anterior que segundo o atual gestor, é de R$ 19.572.231,04 (dezenove milhões quinhentos e setenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e quatro centavos) entre restos a pagar, dívidas bancárias, empenhos processados e não processados.



– Esses dados serão disponibilizados pela nossa gerência de finanças de uma forma mais detalhada, a curto prazo, para que todos possam estar examinando estes valores – disse o prefeito que finalizou afirmando que o momento é de trabalho e de união entre os poderes Executivo e Legislativo.



Fonte: Assessoria de Imprensa

