IFMS trabalha por curso de Agronomia em Naviraí

[ FOTO: Divulgação ] Curso deverá começar já no início de 2018



Dentro do processo de expansão do ensino tanto na área técnica como de graduação pelo país afora, o IFMS trabalha com a possibilidade de implantar, já a partir de 2018 um curso na área agrária no campus de Naviraí.



Em visita do Reitor Luis Simão Staszczak, do diretor da unidade local Matheus Bormelli de Castro, do empresário Gerva Kamitani e o representante do poder legislativo Vereador Junior do PT, a Gerente de Educação Fátima F Liuti, na tarde desta terça-feira (07), foi apresentado a proposta, que busca parceria com o município.



Presente atualmente em 10 regiões do estado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul foi instituído em 2008, mediante integração da Escola Técnica Federal de Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina. Com Reitoria instalada em Campo Grande, o Instituto oferece cursos técnicos integrados e cursos superiores, entre tecnologia e licenciatura.



Atualmente em Naviraí são 600 alunos matriculados, com utilização de 56 servidores, número que deve chegar a 73 a partir de Abril. O IFMS pretende implantar de inicio o curso técnico em agricultura e o superior nesta mesma área a partir de 2018.



paralelo a esse processo a reitoria fará uma nova licitação, para retomada da obra do campus e tenta junto ao município a área mínima necessária para o curso, que é de 43 hectares, que somados aos 7 que já possui, completaria os 50ha, espaço mínimo para realização do trabalho.



Entusiasta do tema, o empresário e presidente da Copasul, Gervasio Kamitani, se colocou a disposição para ajuda no que for preciso. “ Desde a primeira visita nos entusiasmamos pelo projeto e estamos de portas abertas” diz, ressaltando que, com a experiência de ser agrônomo e atuar diretamente no setor, vê a chance de formação de mais profissionais em uma área hoje desfalcada.



Já o vereador Junior do PT, ressaltou a luta que vem travando para o aumento da capacidade de atendimento do IFMS no município. “Vivo quase que o dia a dia desse trabalho ao lado do Professor Matheus, vamos fazer todo o esforço para que consigamos dar mais essa opção para os nossos estudantes” falou Junior.







A Gerente de Educação Fátima Liuti, antecipou ao Reitor e a direção do campus, a manutenção de parceria, já existente entre a Prefeitura e o Instituto, principalmente com o transporte de estudantes da área rural.



Em relação a área, o assunto será encaminhado ao Prefeito e as negociações terão que ser amadurecidas. “De ante mão, já temos apoio do poder legislativo e com certeza teremos de toda a sociedade” Finalizou.



