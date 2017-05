08/05/2017 - 13h34min

PRF utiliza drones e helicóptero em operação na fronteira sul

Nova fase da Operação Cáucaso, liderada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem por objetivo repressão de crimes de tráfico e contrabando na fronteira sul de Mato Grosso do Sul.



Drones e helicóptero pretendem assegurar maior eficiências as equipes, com reforço estratégico nas cidades de Naviraí e Dourados. Não há prazo para o fim das atividades.



Instabilidade e disputa entre facções criminosas foram contexto para nome da operação, que se concentra na fronteira sul por seu elevado número de prisões, apreensões de armas, carros roubados, drogas e contrabando de cigarros.



Balanço

Em quatro meses, já foram apreendidos 63,3% do total de drogas do ano passado. Isso representa 44 toneladas, ante 120 toneladas de maconha, cocaína, crack e haxixe.



Ao menos 596 veículos acabaram apreendidos ou recuperados no período, assim como se deteve o contrabando de 14 milhões de maços de cigarro.



Balanço da nova fase, no entanto, deve ser disponibilizado depois da primeira quinzena de maio.



