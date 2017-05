08/05/2017 - 08h33min

Deputado Onevan entrega emendas parlamentares na área de saúde

[ FOTO: Assessoria ] Gerente de Saúde, doutor Fábio agradece as emendas parlamentares destinadas ao setor pelo deputado Onevan de Matos.



Aconteceu na última sexta-feira (05) a solenidade oficial de entrega de 26 aparelhos de ar condicionado destinados para serem utilizados pelo Hospital Municipal, adquiridos com recursos provenientes de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Onevan José de Matos (PSDB), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), relativa ao Orçamento Geral do Governo Estadual do ano de 2015.



Em outra solenidade, realizada as 13 horas foi entregue no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), recursos proveniente de outra emenda parlamentar de Onevan, destinada para a aquisição de 06 aparelhos de ar condicionado, sendo 05 de 30.000 BTU´s e 01 com capacidade de 24.000 BTU´s, além de 05 amalgamadores, 03 aparelhos de profilaxia e 03 aparelhos de fotopolimerizadores, totalizando o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), emenda essa do Orçamento do Governo Estadual de 2016.



Estas solenidades oficiais contaram com a presença de vereadores Jamil do Bem Bom (presidente), Neninha, Fi da Paiol, Rosangela Sofa e Cris Gradella, bem como, funcionários da Sanesul, diretores do Hospital Municipal, gerente de Saúde doutor Fábio Bonicontro, o prefeito doutor José Izauri de Macedo e o deputado estadual Onevan de Matos, autor das emendas parlamentares que trouxeram esses benefícios para a população naviraiense.







ONEVAN DE MATOS



Ao usar da palavra nas duas solenidades, o deputado estadual Onevan de Matos lembrou que quando respondia pelo cargo de prefeito de Naviraí, foi quem projetou e edificou tanto o Hospital Municipal, como também, o Centro de Especialidades Odontológicas.



“No exercício de minhas funções, como prefeito e como deputado estadual, sempre priorizei atenção especial no setor de saúde pública e graças a uma parceria forte que mantenho com o Governo Municipal, através do prefeito doutor Izauri, estamos em conjunto buscando conquistar junto ao Governo do Estado, condições e recursos para investimentos de grande porte na área de saúde, visando posteriormente, transformar a Santa Casa local em Hospital Regional, com integral apoio dos Governos Estadual e Federal, para atendermos também a região”.





FÁBIO BONICONTRO



Nas duas solenidades, o titular da Gerência Municipal de Saúde, doutor Fábio Bonicontro, agradeceu o empenho do deputado Onevan de Matos ao destinar recursos para a saúde pública municipal, o que proporciona condições para oferecer maior conforto aos profissionais da área de saúde e aos usuários do sistema.



DOUTOR JOSÉ IZAURI



Ao falar nesses eventos, o prefeito doutor José Izauri fez questão de frisar que a parceria harmônica que vem mantendo com o deputado Onevan de Matos, vem trazendo resultados positivos. “Com certeza, vamos continuar buscando juntos as melhorias que a nossa população clama por elas de forma constante”.



O doutor Izauri enfatizou ainda pedindo ao deputado que faça gestões junto ao governador Reinaldo Azambuja, sensibilizando o mesmo da importância de investimentos para a saúde pública como implantação da Hemodiálise, ampliação do CEO e a tão sonhada regionalização do Hospital Municipal.



O prefeito de Naviraí, ao finalizar sua fala, conclamou a todos os profissionais, tanto do hospital como do CEO, um atendimento sem discriminação a todos os usuários. Ele fez tal menção por acreditar em cada profissional no papel de suas funções e como servidor público municipal, porque a atenção à população é fazer jus ao que nos pagam, porque o povo é o nosso patrão.



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: ar condicionado Hospital Municipal Naviraí emenda parlamentar Onevan de Matos

Editoria: Política