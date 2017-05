08/05/2017 - 08h04min

Azambuja procura ampliar aliança para conquistar a reeleição em 2018

[ FOTO: Bruno Henrique ] Azambuja admite ter conversado com líderes de todos os partidos, inclusive do PMDB.



Os bastidores estão fervendo com as negociações preliminares dos líderes políticos sobre a sucessão estadual em 2018.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), mais contido e reservado, admitiu desta vez estar buscando apoio de partidos para a sua reeleição. “A gente está conversando com todo mundo”, afirmou. Até com o PMDB, rival em 2014 e hoje aliado político na Assembleia Legislativa. “As conversas estão caminhando bem”, ressaltou.



Azambuja disse que a reeleição “é um teste de aprovação” da população à administração pública. Ele espera receber o reconhecimento da população nas urnas, porque teve grandes desafios durante esses anos para governar sem recursos. “Governei na maior crise financeira”, disse.



Para superar esses problemas, o governador tem contado com o apoio político da Assembleia Legislativa na aprovação de projetos de interesse do Executivo.



