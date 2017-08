08/08/2017 - 14h23min

Guavira pode tornar-se fruto símbolo de Mato Grosso do Sul

[ FOTO: divulgação ] A fruta é bastante conhecida no Estado



O deputado estadual Renato Câmara (PMDB) apresentou na sessão de hoje (8/8) Projeto de Lei que declara a guavira como fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul.



“A guavira é uma fruta típica do cerrado, de modo que com o presente projeto de lei ela terá valor simbólico cultural para o povo sul-mato-grossense.



A fruta é apreciada por milhares de pessoas e nada mais justo do que esse reconhecimento”, falou o parlamentar.



Na prática, a proposta autoriza a inclusão do símbolo em todas as divulgações turísticas do Mato Grosso do Sul, veiculadas dentro e fora do Estado.



A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), antes de seguir para votação em plenário.



AL/MS

Fonte: Assessoria de Imprensa

