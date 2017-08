08/08/2017 - 14h04min

Deputados aprovam instalação de radares em rodovias perto de escolas

[ FOTO: Chileno/AL/MS ] Parlamentares tiveram um dia movimentado depois do recesso



Os deputados aprovaram, na sessão de hoje (08), o projeto que prevê instalação de radares eletrônicos de velocidade, em trechos de rodovias estaduais, que sejam próximos a escolas, em Mato Grosso do Sul.



Agora a matéria segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).



O projeto de autoria de Cabo Almi (PT) tem como objetivo evitar acidentes envolvendo estudantes e profissionais de unidades de ensino, em rodovias estaduais, já que este público precisa passar diariamente por estes locais.



Na proposta estão incluídas a instalação de radares próximos a escolas, universidades e locais que locais que oferecem cursos técnicos.



"Cada dia tem um número maior de carros nas rodovias, que devem receber atenção especial do Poder Público, a fim de resguardar a segurança tanto da comunidade escolar, quanto dos próprios motoristas", disse o autor.



Os radares deverão seguir as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), atendendo rodovias estaduais, localizadas nas áreas metropolitanas de todos os municípios do Estado. O governador pode sancionar matéria, tornando lei estadual ou vetar a proposta.



Os deputados também aprovaram, em primeira votação, o projeto de Beto Pereira (PSDB) e Pedro Kemp (PT), que obriga a comunicação às pessoas que irão entrar no cadastro de proteção ao crédito.



Nesta informação deve constar o nome da empresa (credor), a natureza da dívida e as condições de pagamento, antes do nome ser inserido nesta lista.



Além disto, deve conceder o prazo mínimo de 15 dias para quitação do débito ou apresentação de comprovante de pagamento, antes do seu nome entrar no cadastro de proteção.



O projeto agora segue para as comissões de mérito, para depois ser novamente votada em plenário.



