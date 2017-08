08/08/2017 - 16h53min

Chama realizará sábado sorteio da promoção Churrascão do Paizão

[ FOTO: J.Gomes ] Fábio Chagas afirmou que o sorteio será no sábado dia 12



O Supermercado Chama realizará no sábado (12), o sorteio da promoção Churrascão do Paizão. O sorteio acontece às 16h na loja centro, Avenida Iguatemi, 345 no centro de Naviraí.



Segundo Fábio Chagas, um dos diretores do Grupo Chama, serão sorteados 05 Kits churrasco aos clientes que fizeram suas compras acima de R$ 50,00, em uma das três lojas Supermercados Chama.



Fábio afirmou que no primeiro prêmio o ganhador levará pra casa, uma Churrasqueira, 02 espetos, uma grelha, um saco de carvão, 05 kg de costela, 01 kg de linguiça, uma caixa de cerveja em lata e 02 refrigerantes de 02 litros.



"Do segundo ao quinto prêmio serão sorteados, um saco de carvão, 05 kg de costela, 01 kg de linguiça, uma caixa de cerveja em lata e 02 refrigerantes de 02 litros', apontou Chagas.



Fonte: Assessoria de Imprensa

