08/08/2017 - 08h48min

Governador entrega quadras, pontes e autoriza obras de infraestrutura

[ FOTO: Divulgação ] Reinaldo está visitando o interior e lançando obras.



Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega quadras de esporte cobertas e pontes de concreto, nesta terça-feira (8), nos municípios de Amambai e Itaporã. Haverá ainda assinatura de ordens de serviço.



Em Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande, será entregue pelo governador às 8h quadra coberta da Escola Estadual Indígena Mbo’Eroy Guarani Kaiowá e vistoria obras de recapeamento da MS-156, que interliga o município a Caarapó.



Na sequência, Azambuja lança construção de 39 casas do Conjunto Habitacional Caiuás, entrega pontes de concreto armado sobre o Rio Jogui e Córrego Cangueri (MS-485), assina ordem de serviço para estrutura similar sobre os córregos São Sebastião (MS-160) e Macaúba, além de ratificar contratos do Projeto Lote Urbanizado com moradores do Conjunto Pôr do Sol II.



Comitiva do governo estadual chega a Itaporã, a 225 quilômetros da Capital, por volta das 14h30. No município serão assinadas ordem de serviço para restauração asfáltica das rodovias MS-156/MS-379/MS-470; licitação da MS-156 e MS-157 em trecho de travessia no perímetro urbano, além de convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para sinalização horizontal e vertical.



Haverá ainda, durante a ocasião, entrega de ponte de concreto sobre o Rio Brilhante (MS-156), assim como de quadra coberta, acessibilidade e pintura da Escola Estadual Olívia de Paula no Distrito de Piraporã.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Reinaldo Azambuja entregou quadras de esporte cobertas pontes de concreto Amambai Itaporã assinatura de ordens de serviço

Editoria: Política