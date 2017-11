09/11/2017 - 10h00min

Dia 11 de novembro Naviraí comemora 54 anos de emancipação

[ FOTO: Divulgação ] Cidade estará em festa neste 11 de novembro



Fazendo divisa com o Estado do Paraná, o município de Naviraí está localizado no Sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul a 350 km da capital Campo Grande e é um dos municípios que concentra um grande pólo econômico do Estado. O município possui uma estimativa de 53.188 mil habitantes.



Sua economia está sustentada no setor produtivo. Naviraí possui um agronegócio forte, a Copasul, Frigorífico JBS e Usinas de Produção de Álcool. A ACEN - Associação Comercial e Empresarial de Naviraí possui 300 empresas associadas.



Acessibilidade: Naviraí é em ponto estratégico, com acesso às principais regiões do País. A Rodovia BR-163, totalmente pavimentada, ligando Naviraí do norte a sul do Brasil e países do Mercosul.

Outra importante rodovia é a BR-487, que dá acesso à cidade de Umuarama (PR), ligando ao Porto de Paranaguá e a MS-141, que é o portão de entrada para o Estado de São Paulo, via Presidente Prudente.



Nos planejamentos atuais, a médio e longo prazo, estão sendo analisados os principais pontos sobre o seu futuro e será decisivo para a prefeitura definir suas ações e desenvolver cada vez mais Naviraí nas próximas décadas.



O município se situa no lado leste da bacia do Rio Paraná, que pertence à Bacia do Rio da Prata. O Aquífero Guarani passa debaixo de Naviraí, sendo o município detentor do maior porcentual do Aquífero dentro do território brasileiro.



Naviraí tem 2.955 empresas, classificadas como pequenas, médias e grandes instaladas no município. É o sétimo município em população e arrecadação estadual.



A atual administração do prefeito José Izauri de Macedo juntamente com os demais colaboradores e servidores cumprimentam a cidade para comemorar seus 54 anos de emancipação político-administrativa. “Queremos cumprimentar a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, ajudaram no seu progresso. Sentimo-nos honrados em poder participar da história do seu desenvolvimento. Parabéns Naviraí.” Enfatizou Dr. Izauri.





assessoria

Fonte: A Gazeta News

TAGs: 54 anos de emancipação

Editoria: Geral