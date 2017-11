09/11/2017 - 15h20min

Expo Naviraí começa hoje com Rodeio e show de Cácio e Marcos

[ FOTO: Divulgação ] Começa hoje à noite a Expo Naviraí 2017 com rodeio em touros, shows e praça de alimentação.



Começa nesta quinta-feira (09) e segue até domingo dia 12 de novembro a Expo Naviraí 2017, uma festa completa com rodeio em touros, parque de diversões, praça de alimentação e shows com artistas nacionais.



A Prefeitura de Naviraí apoia o evento cedendo às instalações do Parque de Exposições para que os promotores possam realizar a Expo Naviraí 2017 com a condição de que os portões sejam com entradas francas para o público assistir ao rodeio, ir ao parque de diversões e a praça de alimentação.



Durante os quatro dias de festa acontecerão a “Etapa Final do Circuito Rodeio e Companhia de Montaria em Touros” com a grande final no domingo dia 12. As narrações das montarias ficam por conta dos locutores, Marcio Alexandre, Antonito Lopes e Marcio Pardine. A organização do rodeio fica a cargo da equipe Cia Rodeio Marca 90, com direção de Elias Venâncio.



As boiadas serão das Cia de Rodeios Casa Nova, Viero Company, Ortiz e Rancho dos Encontros.



SHOWS



Os promotores Rudnei da JPL3 produções de Campo Grande, Rick Eventos e Junior Beer de Naviraí, prepararam uma grade de show com grandes atrações para os quatros dias da Expo Naviraí 2017, sendo na quinta-feira, dia 09, Cácio e Marcos, na sexta-feira, dia 10 véspera de feriado, Loubet, no sábado dia 11, Patrícia e Adriana e no encerramento da festa dia 12, o grande show de Marília Mendonça.



A venda de ingressos para os shows, já estão disponíveis nos posto de vendas: Loja Morena Flor, Paiol Moda Country, Loja Pontual, Junior Veículos e na rotatória da avenida Weimar Gonçalves Torres.



Mais informações Expositores – Praça de Alimentação e Camarotes- falar com a Edneide 67 99935-9828 e – Shows – falar com Rick Eventos 67 99977-1582 e Junior 67 98105-5000.



Fonte: Assessoria de Imprensa

