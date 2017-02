09/02/2017 - 13h36min

Gaeco faz operação contra servidores fantasmas na Câmara de Iguatemi

[ FOTO: Divulgação ] Viatura do Gaeco em frente à Câmara de Iguatemi



A Câmara de Vereadores de Iguatemi, cidade a 466 km de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul, está sendo alvo hoje (9) da Operação Ponto Certo, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). A ação investiga a existência de funcionários fantasmas na Câmara.



Promotores de Justiça e policiais estão na sede do Legislativo do município de 15 mil habitantes. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual, estão sendo cumpridos mandados de busca de documentos e outros indícios das irregularidades.



A investigação conduzida pela Promotoria de Iguatemi apura peculato e falsidade cometidos através de suposta fraude na folha de pagamento de servidores que recebem sem trabalhar. Mais detalhes da operação serão divulgados no decorrer do dia.



