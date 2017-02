09/02/2017 - 14h46min

Onevan acompanha prefeito em audiências no Governo do Estado

[ FOTO: F.Ortega ] Deputado acompanhou a comitiva de Marcilio durante audiências em C. Grande



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), acompanhou o prefeito Marcílio Benedito e o vereador Daniel Alves (presidente da Câmara), do município de Novo Horizonte do Sul, em audiências com secretários do Governo do Estado.



Onevan, Marcílio e Daniel mantiveram audiências com os secretários José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Maria Cecília Amêndola da Motta (Educação), em busca de recursos e investimentos para Novo Horizonte do Sul.



Segurança Pública

Marcílio Benedito explicou ao secretário José Carlos Barbosa a necessidade do aumento do efetivo da Polícia Militar, bem como o início dos estudos para a implantação de uma delegacia de Polícia Civil no município.



O prefeito municipal destacou, também, a necessidade da renovação da frota de veículos que atende Novo Horizonte do Sul, especialmente em razão da distância da sede do município com Naviraí e Ivinhema – os municípios mais próximos da cidade.



Educação

A comitiva de Novo Horizonte do Sul requereu, também, investimentos do Governo do Estado na Educação do município, especialmente na EE "Dorcelina Folador", bem como outras parcerias em favor de Novo Horizonte do Sul.



"Novo Horizonte do Sul é um município que, diante de suas peculiaridades, necessita do apoio do Governo do Estado. Estou mantendo audiências com os secretários estaduais na companhia do deputado estadual Onevan de Matos, que sempre ajudou o município a obter investimentos e ações governamentais", finalizou o prefeito Marcílio Benedito.



Fernando Ortega

Assessor de Imprensa do Gabinete



Fonte: Assessoria de Imprensa

