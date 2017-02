09/02/2017 - 08h57min

Reitor do IFMS visita o prefeito Izauri

[ FOTO: Ascom/Prefeitura ] Reitor do IFMS em reunião no gabinete do prefeito doutor José Izauri de Macedo acompanhado de seus assessores.



O Prefeito José Izauri de Macedo recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (08), o Reitor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Prof. Luiz Simão Staszczak, oportunidade em que anunciou o início das aulas no Instituto com 160 estudantes matriculados nos cursos de Técnicos em Informática e de Agricultura.



O reitor apresentou ao Chefe do Executivo um plano diretor de desenvolvimento da Instituição, não só na implantação de cursos técnicos que passam por uma política de tecnologia e inovação para o município como também a implantação de cursos superiores em futuro próximo como o de Engenharia.



Juntamente com a professora Fátima Liuti, Gerente Municipal de Educação e Cultura, o magnífico Reitor discutiu desde a Educação de Jovens e Adultos até a parceria do IFMS com a Prefeitura Municipal e todas as demais estruturas de Educação do município, juntamente com a classe empresarial.



Segundo o Reitor essas parcerias são muito importantes não só para o IFMS, mas para toda a estrutura do desenvolvimento do município de Naviraí. Disse estar previsto para 2018 o curso de Agronomia e, para tanto, faz-se necessário ampliar a área do próprio Instituto.



O Prefeito Izauri disse estar muito satisfeito pela oportunidade de ter hoje não uma promessa, mas a realidade do IFMS que no presente momento já conta com aproximadamente 60 servidores entre professores e técnicos administrativos. “É de enorme interesse da classe estudantil a implantação desses cursos ora anunciados, aguardados com muita expectativa por todos e a administração municipal só tem a agradecer pelos investimentos que aquela instituição realiza em Naviraí”, destacou no prefeito.



“Deveremos ultrapassar a 100 servidores, numa contribuição direta do governo federal, atuando como uma empresa educacional em Naviraí, investimento com uma folha de pagamento que irá refletir diretamente em vários setores, quer seja no comércio imobiliário, nos supermercados, enfim, no desenvolvimento de Naviraí”, finalizou o reitor.



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: José Izauri de Macedo IFMS Naviraí Luiz Simão Staszczak cursos técnicos

Editoria: Educação