Naviraí sedia hoje a “Teia da Educação” com municípios da região

[ FOTO: Jornal Correio do Sul ] Cleuza Maria Sarturi, Coordenadora Regional de Educação, foi a anfitriã do evento.



A cidade de Naviraí está sediando nesta terça-feira, dia 9 de maio de 2017, um evento denominado de “Teia da Educação – Educar pela pesquisa”, com a participação dos seguintes municípios da região: Juti, Eldorado, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Iguatemi, Tacuru e Sete Quedas, além do anfitrião. Esse evento será realizado no Salão Paroquial da Catedral Nossa Senhora de Fátima, marcado para começar as 13 horas o credenciamento dos participantes.



Segundo a professora Cleusa Maria Sarturi Pereira, que responde pela Coordenadoria Regional de Educação, “este evento tem por finalidade propor a aproximação e apropriação da prática pedagógica com foco na Escola da Autoria, no protagonismo juvenil e na educação por meio da pesquisa, visando à formação do estudante como autor de seu próprio conhecimento”.



“Esta terceira Teia é dirigida ao professor e ao coordenador, numa abordagem de mudança de metodologia. O professor Pedro Demo descontrói o que a gente acredita, para que possamos refazer a caminhada do professor em relação à aprendizagem dos estudantes”, explica a secretaria de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, que nesta edição da Teia apresenta os avanços conquistados pela educação de Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos.



Está confirmada a participação nessa Teia da Educação a presença de alguns superintendentes da SED. O prof. Dr. Pedro Demo, consultor da SED, será um dos palestrantes. O mesmo trabalha a metodologia do aprender pela pesquisa, onde se valoriza o protagonismo juvenil, com foco na Escola da Autoria.



