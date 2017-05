09/05/2017 - 08h24min

Governo abre processo seletivo com quatro vagas e salário de até R$ 2,6 mil

[ FOTO: Edemir Rodrigues ] Projeto Criança Feliz foi lançado hoje em MS.



O Governo do Estado divulgou hoje edital de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para as funções de multiplicador e assistente técnico administrativo do programa Criança Feliz. Inscrições devem ser feitas apenas na quinta-feira (11).



Conforme o edital, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, para assistente técnico administrativo é necessário ensino médio completo. Há uma vaga para o cargo, com jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.485,68.



Já para multiplicador candidato deve ter ensino superior incompleto e experiência em trabalho com famílias. Para o cargo, há três vagas, também com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 2.663,70.



Inscrições devem ser feitas presencialmente nesta quinta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), localizada no Parque dos Poderes.



Candidato deve levar ficha de inscrição preenchida, documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, residência e de experiência e qualificação profissional.



Seleção será feita por meio de avaliação curricular e entrevista. Contratações serão feitas conforme necessidade para execução dos trabalhos e contratos de prestação de serviço terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.



PROGRAMA



O programa foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e tem como foco o desenvolvimento integral das crianças. Entre os objetivos está o de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil na primeira infância, até os 3 anos, e, no caso de crianças em situação de vulnerabilidade ou de necessidades especiais, chegar até os 6 anos.



A iniciativa também pretende ajudar as mães, ainda na fase de gestação, na preparação para o nascimento da criança e, posteriormente, com o desenvolvimento de atividades lúdicas envolvendo outros membros da família.



O Criança Feliz tem como público-alvo gestantes e crianças de até 3 anos de idade beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada e as afastadas do convívio familiar por medida protetiva (crianças abrigadas).



Em Mato Grosso do Sul, 27 municípios já aderiram e outros 23 estão em fase de adesão ao programa Criança Feliz, do Governo Federal.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

