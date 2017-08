09/08/2017 - 10h20min

Mãe de adolescente empacotado diz que está chocada com o caso

[ FOTO: CGNews ] Reprodução da imagem do jovem todo coberto de fita adesiva



A mãe do adolescente de 16 anos “embalado” com fita adesiva pelo dono de uma papelaria por furtar dois adesivos não exime a culpa do filho, mas diz que tomará as medidas cabíveis contra o empresário pela atitude desproporcional.



A vendedora de 40 anos diz estar chocada com o ato de “justiça com as próprias mãos” e, apesar da exposição, aproveitou o caso para ensinar uma lição ao filho.



“O moço, além de ter feito tudo aquilo, ainda jogou o vídeo na internet, como se fosse uma coisa boa que estava fazendo. Se o guri errou? Errou, mas contra isso existem as medidas legais”, comenta.



Segundo ela, o caso aconteceu na semana passada em Fátima do Sul, a 246 quilômetros de Campo Grande. O vídeo logo começou a circular e em pouco tempo já havia viralizado no município de 19,2 mil habitantes.



“Todo mundo conhece todo mundo. Fiquei muito triste mesmo. Tinham medidas cabíveis. Se ele teve prejuízo, eu faria meu filho trabalhar para pagar. Jamais deixaria ele correr da obrigação por estar errado, mas o moço está mais errado ao fazer isso aí”, pondera.



Quando a vendedora viu o vídeo, não reconheceu o filho por conta da qualidade da imagem e pelo fato de o rosto dele estar coberto por fita.



“Depois, quando passou certo tempo, umas pessoas mostraram o vídeo de novo, tirando sarro. Eu olhei novamente e tem uma hora que o rosto ilumina com o sol e eu vi que era ele. Eu perdi o chão. Eu peguei a imagem, cheguei na minha casa, sentei ele no sofá e perguntei se era ele. O legado que eu tento deixar para meu filho é não mentir e ele confessou”, pontua.



A mulher conta que foi a primeira vez que chegou ao conhecimento dela algo de ilícito feito pelo garoto.



Para a mãe, o adolescente revelou que no dia em que foi “embalado” não havia furtado nada e estava no estabelecimento para comprar papel de seda, mas assumiu que no dia anterior havia pegado dois adesivos.



Segundo ela, ao vê-lo na loja, o dono o levou para os fundos, mandou ele juntar as mãos, enrolou ele com fita, colou um cartaz de cartolina escrito “ladrão” e ainda abaixou a bermuda dele. No vídeo é possível ver que o adolescente caminha tentando segurar a peça de roupa.



“Eu trabalho a umas duas casas da papelaria. Ligasse para mim, chamasse o Conselho Tutelar ou fizesse alguma coisa assim, mas não expunha ele daquela maneira”, questiona a mãe.



O Campo Grande News entrou em contato com a papelaria Matos para conversar com o dono do estabelecimento, que seria o responsável por amarrar o garoto com fita. Uma funcionária disse ter sido orientada por ele a dizer que o empresário não iria comentar o caso.



