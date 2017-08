09/08/2017 - 09h19min

Governador lança investimentos de R$ 39 milhões em infraestrutura

[ FOTO: Divulgação ] Obras foram lançadas e outras já entregues durante visita do governador nesta terça-feira.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visitou nesta terça-feira (8) Itaporã - cidade localizada a 227 km de Campo Grande - e fez o lançamento de investimentos na marca dos R$ 39 milhões, na área de infraestrutura urbana e rodoviária.



Na cidade, foram assinadas ordens de serviço para a recuperação das rodovias MS-156, MS-379, MS-470, somando 55,10 km que vão receber recursos de R$ 28,4 milhões. Já outro trecho da rodovia MS-156, junto à MS-157, receberá R$ 8,6 milhões.



Também foi estabelecido convênio do município com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para implantar a sinalização horizontal e vertical no trânsito local.



Além disso, duas obras já concluídas na cidade foram entregues por Reinaldo, uma delas a ponte de concreto armado sobre o Rio Brilhante, na MS-156. A outra foi a entrega da quadra de esportes coberta da Escola Estadual Olívia de Paula.



"Estamos aqui hoje lançando a reconstrução de rodovias que para nós são fundamentais porque ligam diversos municípios e distritos da região, entregando obras também de grande importância para a população local", frisa Reinaldo.



O governador também ressaltou que os projetos adotaram modelo de construção, adaptando solo e cimento para que a obra tenha maior durabilidade, aguentando tráfego pesado de caminhões. "Para não acontecer o que aconteceu no final de 2014 com algumas rodovias de Mato Grosso do Sul", afirma sobre o motivo da mudança.



