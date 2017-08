09/08/2017 - 09h08min

Em pesquisa feita em 48 municípios, Nelsinho lidera para o Senado

[ FOTO: Reprodução/Correio do Estado ] Em pesquisa feita em 48 municípios, Nelsinho lidera para o SenadoZeca do PT e Odilon, empatados tecnicamente, teriam disputa apertada 9 AGO 2017Por DA REDAÇÃO04h:00 Zeca do PT e Odilon aparecem em disputa apertada em nova pesquisa.



Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), em 48 municípios, indicou o favoritismo do ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB) numa eventual disputa ao Senado.



Ele seria eleito hoje com 42,99% das intenções de voto. A segunda vaga ficaria, em tese, com o ex-governador e deputado federal José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, com 30,53%.



O petista levaria pequena vantagem sobre o juiz federal Odilon de Oliveira. Na soma das intenções de voto apuradas nos 48 municípios, o magistrado obteve 27,42%.



Na consulta realizada somente em Campo Grande, no período de 24 a 26 de julho, Nelsinho lidera com 46,75%.



Já na segunda posição, aparece o juiz federal Odilon de Oliveira à frente de Zeca do PT, com 37,48% das intenções de voto contra 17,57%.



Na Capital, o ex-governador petista fica um pouco atrás do senador Waldemir Moka (PMDB), que obteve 18,64%. Como a margem de erro da pesquisa era de 4,90% para mais ou para menos, Moka e Zeca estariam tecnicamente empatados.



Mas não é o caso da pesquisa mais ampla, realizada em 48 municípios, onde Moka está bem atrás de Zeca do PT.



O Ipems realizou pesquisa entre 24 de julho e 3 deste mês, com 1.528 eleitores, em 48 municípios do Estado.



